Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun yoğun ilgi gösterdiği popüler oyun platformuna aniden erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Sosyal medyada artan paylaşımlar ve yorumlar, merakları iyice artırdı. Roblox ile ilgili son gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve sakıncalı içeriklerin temizlenmesi halinde erişim engelinin yeniden değerlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Roblox yetkilileri ise Türkiye'de yeniden hizmet verebilmek için yerel makamlarla iş birliğini artıracaklarını, içerik denetimlerini güçlendireceklerini ve güvenlik tedbirlerini artıracaklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle mahkeme, platformun erişimini engelledi.

Roblox'un büyük kullanıcı kitlesinin çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, içerik güvenliği konusunda aileler ve yetkili kurumların daha hassas davranmasını gerektiriyor. Gelen şikayetler ve uzman raporları doğrultusunda verilen erişim engeli kararıyla Türkiye'de platforma erişim tamamen durduruldu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformdaki zararlı içeriklerin temizlenmesi, çocuk güvenliği önlemlerinin artırılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu şartlar sağlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net yanıtlar verilebilecek. Ancak teknik ve hukuki süreçlerin karmaşıklığı sebebiyle yetkililer, erişim engelinin kaldırılmasının aylar sürebileceği konusunda uyarıyor.