Roblox ne zaman açılacak? 17 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun sıkça tercih ettiği popüler oyun platformuna bir anda erişimin kesilmesi, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımlar ve yorumlar, konuyla ilgili merakları daha da artırdı. Roblox hakkında son gelişmeler ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini ve sakıncalı içeriklerin temizlenmesi durumunda erişim engelinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Roblox tarafı ise Türkiye'de tekrar hizmet sunabilmek için yerel yetkililerle iş birliğini sürdürdüklerini, içerik denetimlerini güçlendireceklerini ve güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği vurgulandı. Bu gerekçeyle mahkeme, platformun erişimini engelledi.

Roblox'un geniş kullanıcı kitlesinin büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, içerik güvenliği konusunda ailelerin ve yetkili kurumların daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Gelen şikayetler ve uzman raporları sonucunda alınan erişim engeli kararıyla birlikte, Türkiye'de platforma erişim tamamen kesildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformdaki zararlı içeriklerin temizlenmesi, çocuk güvenliği önlemlerinin artırılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu koşullar sağlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net cevaplar verilebilecek. Ancak hem teknik hem de hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle yetkililer, erişim engelinin kaldırılmasının birkaç ayı bulabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.