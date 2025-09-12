Roblox ne zaman açılacak? 12 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı popüler oyun platformuna bir anda erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada peş peşe gelen paylaşımlar ve yorumlar, kafa karışıklığını artırdı. Roblox'a dair merak edilen tüm gelişmeler haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir tarih paylaşılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun yöneticileriyle görüşmelerin devam ettiğini ve sakıncalı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin gözden geçirilebileceğini belirtti. Öte yandan Roblox yetkilileri, Türkiye'de yeniden hizmet sunabilmek için yerel makamlarla iş birliği içinde olduklarını ve içerik denetimi ile güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştıracaklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, platformda yer alan bazı unsurların çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle erişim engeli uygulanmasına hükmetti.

Roblox'un kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmını çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, platformdaki içerik güvenliğini hem ailelerin hem de resmi kurumların dikkatle takip ettiği bir konu haline getirdi. Gelen şikayetler ve uzman değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla, Türkiye'de platforma erişim tamamen engellendi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için, platformda yer alan zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuklara yönelik güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunulması gerekiyor.

Bu koşulların sağlanmasıyla birlikte, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu da daha net bir yanıt bulabilecek. Ancak sürecin hem teknik hem de hukuki aşamalardan oluşması nedeniyle, yetkililer erişim engelinin kaldırılmasının zaman alabileceğini ve birkaç ay sürebileceğini belirtiyor.