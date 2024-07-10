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Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı!

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Oyuncu Rıza Kocaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Rıza Kocaoğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Rıza Kocaoğlu kimdir?

Rıza Kocaoğlu kimdir ve oynadığı dizi-filmler hangisi olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen Kocaoğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 yılında İzmir'de doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Kocaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen Kaybedenler Kulübü'nde rol aldı; ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde rol aldı. 2012'den bu yana Karadayı dizisinde Yasin Komiser 'i canlandırmaktadır. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir.

Tiyatro oyunları

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü

Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı!

Filmleri ve diziler

2016 - 2017 İçerde Davut

2016 İstanbul Sokakları Cemil

2015 Dünyanın En Güzel Kokusu Hakan

2015 Filinta Celal

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor Pembo

2012-2015 Karadayı (dizi) Komiser Yasin-Kibrit

2011-2012 Kuzey Güney Ali

2011 Labirent Haluk

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Pembo

2010 Kaybedenler Kulübü

2010 Av Mevsimi Asit Ömer

2010-2011 Ezel Temmuz

2010 Elif Oğuz

2009 Başka Semtin Çocukları Neco

2009 Sonsuz

2009 Elveda Rumeli Hacı Ali

2008 Ulak (film)

2008 Sınıf Cüneyt

2007 Emret Komutanım: Şah Mat Obsesif Tuncay

2005 Organize İşler

2004 Gece Yürüyüşü Metin

2004 Ruhun Duymaz Erdi

2001 Yeni Hayat

2001 Bana Şans Dile Bahadır

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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