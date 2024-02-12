RIO KARNAVALI NE ZAMAN? Rio karnavalı nedir, nerede?

RIO KARNAVALI NE ZAMAN? Rio karnavalı nedir? Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük ve en ünlü karnavallarından biridir. Renkli kostümler, dans, müzik ve şenliklerle dolu bir etkinliktir. Rio Karnavalı, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ve yerel halkın katılımıyla gerçekleşir.

RIO KARNAVALI NE ZAMAN?

Karnaval, genellikle Şubat ayında, tam olarak Katolik Hristiyanların 40 günlük oruç dönemini simgeleyen Kutsal Hafta öncesinde gerçekleşir. Katolik inançlarına göre, Kutsal Hafta Paskalya'nın başlangıcını işaret eder. Bu nedenle, Rio Karnavalı, hristiyan inançlarının bu dönem öncesi coşkusunu ve şenliğini kutlar.

RIO KARNAVALINDA NE YAPILIYOR?

Rio Karnavalı, süslü kıyafetler giyen dansçılar, müzik grupları, devasa yürüyüşler, gösteriler ve sokak partileriyle doludur. En ünlü etkinlikler arasında Sambadrome'da gerçekleşen devasa Samba defileleri bulunur. Karnaval boyunca, kentin her köşesinde sokak partileri ve konserler düzenlenir. Rio Karnavalı, Brezilya kültürünün canlı bir ifadesi olarak kabul edilir ve milyonlarca insanı bir araya getirir