Letonya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan başkenti Riga, zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Baltık ülkelerinin en büyük şehirlerinden biri olan Riga, stratejik konumuyla tarihte önemli bir liman ve ticaret merkezi olmuştur. Peki, Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? İşte detaylar...

RIGA HANGİ ÜLKEYE AİT, NEREDE?

Riga, Daugava Nehri'nin Baltık Denizi'ne döküldüğü körfezde yer alır. Bu büyük nehir, Rusya'daki Valdai Tepeleri'nden doğarak Belarus ve Letonya'yı geçer ve şehre tarih boyunca ticaret ve stratejik önem kazandırmıştır.

RIGA VİZESİZ Mİ?

Riga, Schengen Bölgesi'nde yer aldığı için Letonya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Yani Riga'ya gitmek için Schengen vizesi zorunludur. Schengen vizesine sahipseniz Letonya'ya ve dolayısıyla Riga'ya vizesiz giriş yapabilirsiniz.

RIGA'NIN NELERİ MEŞHURDUR?