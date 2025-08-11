Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı? Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı?

"Rüşvet", "siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir'in serbest bırakılıp bırakılmadığı merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan bu gelişme, özellikle "Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için önem taşıyor. İşte son durum ve detaylar…

REZAN EPÖZDEMİR SERBEST BIRAKILDI MI?

"Rüşvet", "siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlaması yöneltilen Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal-askeri casusluk" suçlarından iki ayrı soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmalar kapsamında yapılan eş zamanlı aramalarda Epözdemir'in evinde ve iş yerinde delillere el konuldu. Aramalarda, yüksek meblağlı iki bono bulunduğu açıklandı. İddialara göre, 2021 yılında bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar rüşvet alındığı, bunun 75 bin dolarının tahliye öncesinde, kalanının ise sonrasında teslim edildiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtları ve WhatsApp mesajlarının, rüşvet iddialarını desteklediği belirtildi. Ayrıca rüşvet parası karşılığında düzenlendiği iddia edilen bonolara ilişkin de inceleme yapılıyor.

Savcılık, yürütülen soruşturmaların gizlilik kararı kapsamında olduğunu, bu nedenle tüm delillerin ve ifadelerin detaylı inceleneceğini açıkladı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi'nde alan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun oldu.

Epözdemir, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını aldı.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine adım attı. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlendi.