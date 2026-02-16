Haberler

Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü YouTuber Reynmen'in uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca gözaltına alınan isimlerden Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

  • Reynmen'in saç örneğinde esrar ve kokain bulundu.
  • Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi negatif çıktı.
  • 31 Ocak 2026'da 11 şüpheli gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda ifadesi alınan Reynmen (Yusuf Aktaş) hakkında yapılan testin sonucu ortaya çıktı. Saç örneğinden yapılan incelemede esrar ve kokain bulgularının pozitif çıktığı öğrenildi.

Survivor'dan diskalifiye edilerek Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31 Ocak 2026 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2026'da yapılan eş zamanlı operasyon ile Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da arasında bulunduğu 11 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan 11 kişi daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Kaya ve Aktaş'ın da arasında bulunduğu 11 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulandığı öğrenildi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati