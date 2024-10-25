Resmi Gazete bugün (25 Ekim) büyükelçi atama kararları neler? Resmi Gazete'de büyükelçi atamaları yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalarla Türkiye, beş ülkeye yeni büyükelçi gönderdi. Resmi Gazete 25 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 25 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

RESMİ GAZETE BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu. 2019 yılında CHP Parti Meclis üyeliğinden istifa eden Feyzioğlu, 30 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, 27 Temmuz 2024 tarihinde de Prag büyükelçiliği görevine atanmıştı. Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

Metin Feyzioğlu

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve onlar tarafından yetiştirildi. Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye yardımcı doçent olarak atandı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların yüzde 58'ini alarak başkanlığa seçildi. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8'inci başkanı seçildi. Feyzioğlu, 5 Aralık 2021'de düzenlenen TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Erinç Sağkan'a kaybetmişti.