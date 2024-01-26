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RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları!

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Cuma günü sevdiklerine mesaj yollamak isteyen kullanıcılar tarafından resimli cuma mesajları araştırılıyor. Cuma mesajları, genellikle sevdiklerine, aile üyelerine, arkadaşlarına ve tanıdıklarına gönderilir. İşte, en güzel cuma mesajları!

Cuma mesajları Cuma gününün hayırlı olmasını diler ve genellikle pozitif ve umut dolu bir mesaj içerir. Arama motorlarında en güzel cuma mesajları sorgulatılıyor. Hadisli cuma mesajları nasıl atılır merak konusu oldu. Resimli cuma mesajları araştırılmaktadır. İşte, resimli hayırlı cumalar mesajı!

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

  • "Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün tebessümle dolduğu bir gün olsun."
  • "Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseye dolsun. Cumanız mübarek olsun."
  • "Bugün Cuma, günahlarımızdan arınma ve huzur bulma günüdür. Hayırlı Cumalar."
  • "Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar."
  • "Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…"

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları!

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

  • ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).
  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
  • Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.
  • Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )
  • En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları!

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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