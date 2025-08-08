Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden Remziye Demirkol, ekranlardaki duruşu ve sunum tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazanan isimlerden biri. Halk TV'de yayınlanan "Manşet 15" programını sunan Demirkol, habercilikteki tecrübesiyle öne çıkarken, kamuoyunun ilgisini çeken gazeteciler arasında yer alıyor. Hem mesleki geçmişi hem de ekran dışındaki yaşamı, merak edilen konular arasında. Remziye Demirkol ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli?

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

1974 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Remziye Demirkol, medya sektöründe uzun yıllara dayanan birikimiyle öne çıkan deneyimli bir gazeteci ve sunucudur. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Demirkol, eğitim hayatını da burada tamamladı. Televizyonculuk kariyerine 1995 yılında TRT'de spiker olarak başlayan Demirkol, zamanla farklı haber kanallarında çeşitli görevler üstlenerek sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Yıllar içinde CNN Türk, Kanal 7, 24 TV ve KRT TV gibi birçok kanalda haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü yapan Demirkol, 2024 yılında Halk TV kadrosuna katıldı. Şu anda Halk TV ekranlarında yayınlanan "Manşet 15" programının sunuculuğunu üstlenen Remziye Demirkol, habercilik alanındaki istikrarlı duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

REMZİYE DEMİRKOL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1974 doğumlu olan Remziye Demirkol, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Demirkol, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Eğitimini bu şehirde tamamlayan deneyimli sunucunun kariyer basamakları da yine İstanbul'da şekillenmiştir. Hem yaşadığı kent hem de mesleği sayesinde medya dünyasında köklü bir yolculuğa imza atmıştır.

REMZİYE DEMİRKOL EVLİ Mİ?

Remziye Demirkol, evli ve iki kız çocuğu annesidir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Demirkol, ailesine dair detayları kamuoyuyla paylaşmamaktadır. Medya karşısında daha çok mesleki duruşuyla tanınan başarılı sunucu, kişisel yaşamını gündemden uzak tutarak kariyerine odaklanmayı sürdürmektedir.

REMZİYE DEMİR KOLUN EĞİTİM HAYATI

Remziye Demirkol, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayarak sahne becerileri ve etkili konuşma yeteneklerini geliştirdi. Üniversiteyi ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde bitirdi. Kariyeri boyunca, alanında uzmanlaşmak adına çeşitli kurumlarda diksiyon ve hitabet eğitimi verdiği de bilinmektedir.