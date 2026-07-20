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Öğr. Gör. Salim Arpacı kişisel kütüphanesini AİÇÜ'ne bağışladı

Öğr. Gör. Salim Arpacı kişisel kütüphanesini AİÇÜ'ne bağışladı
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AİCÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, uzun yıllar üniversiteye hizmet eden emekli Öğr. Gör. Salim Arpacı'yı makamında kabul ederek kütüphaneye bağışladığı eserler için teşekkür belgesi takdim etti.

AİCÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Üniversiteye uzun yıllar boyunca hizmet eden ve emekliye ayrılan Öğr. Gör. Salim Arpacı'yı makamında misafir etti.

Ziyarette, Öğr. Gör. Salim Arpacı'nın üniversitemize uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, kendisine emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Öğr. Gör. Salim Arpacı'nın kişisel kütüphanesinden üniversitenin merkez kütüphanesine bağışladığı eserlerin, bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, bu anlamlı bağış dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından, üniversitenin merkez kütüphanesine kazandırdığı kıymetli eserler dolayısıyla Öğr. Gör. Salim Arpacı'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Ziyarette, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muhammet Nuri Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: Haber Platformu
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