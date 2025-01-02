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REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları!
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Regaip Kandili mesajları 2025 hadisli, resimli ve dualı kandil mesajları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu özel ve mübarek gün için anlamlı mesajlar arayanlar, Regaip Kandili mesajlarını inceleyebilirler. 2 Ocak tarihine denk gelen Regaip Kandili için en güzel, anlamlı ve etkileyici mesajları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, Regaip Kandili mesajları ve sözleri neler?

Regaib Kandili mesajları 2025 ve hadisli, dualı, kısa kandil mesajları ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu mübarek günde anlamlı kandil mesajları paylaşmak isteyenler, Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. 2 Ocak Regaip Kandili hadisli, resimli, dualı kandil mesajları neler? Detaylar haberimizdedir...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI NELER?

"Kim Allah'a yönelerek af dilerse, Allah onun günahlarını bağışlar." Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun." Hayırlı kandiller!

"Ya Rab! Bu mübarek gecede affına sığınan kullarından eyle bizi. Dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nurunla aydınlat." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları!

"Allah'ım! Bu mübarek gecede, sağlık, huzur ve iman dolu bir hayat nasip eyle. Dualarımızda buluşmak dileğiyle hayırlı kandiller."

"Bu mübarek gecenin hürmetine, dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzur bulduğu bir Regaip Kandili dilerim."

REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

"Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin manevi huzuruyla kalpleriniz nurla dolsun. Hayırlı kandiller!"

"Bu mübarek gece, dualarımızın kabul olduğu, tövbelerimizin bağışlandığı bir gece olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!"

"Kalplerimizin imanla dolduğu, dualarımızın kabul olduğu, huzurla geçen bir Regaip Kandili dilerim."

"Bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları!

"Regaip Kandili'niz mübarek olsun, dualarınız rahmete ulaşsın."

"Bu mübarek gecede gönülleriniz huzurla dolsun. Hayırlı kandiller!"

"Allah'ım! Bu mübarek gecenin hürmetine bizleri affına mazhar eyle, kalplerimizi rahmetinle doldur. Hayırlı kandiller."

"Bu özel gecede edilen dualar ve yakılan kandiller, tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin."

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