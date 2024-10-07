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Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?

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Recai Kutan, Türk siyasetçi ve eski Milli Selamet Partisi ile Fazilet Partisi'nin lideri olarak biliniyor. Kutan, uzun süreli bir hastalığın ardından 2021 yılında hayatını kaybetti. Kendisi, Türkiye'nin önemli siyasi figürlerinden biriydi.

7 Ekim 2024'te hayatını kaybeden Recai Kutan'ın kim olduğu merak ediliyor. Kutan, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olmuş ve partinin önemli figürlerinden biri olarak siyasi kariyerine devam etmiştir. Recai Kutan kaç yaşında, nereli? Gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki, Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan 5 Nisan 1930 tarihinde Malatya'da doğmuştur. 7 Ekim 2024 tarihinde vefat etmiştir. Türk siyasetçi ve Millî Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra, 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. Millî Selamet Partisi'nde (MSP) genel başkan yardımcılığı, daha sonra Refah Partisi'nde milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Fazilet Partisi'nin genel başkanı oldu ve 2001'de Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanlığını üstlendi. 7 Ekim 2024'te hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babasıydı, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca biliyordu.

Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?

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Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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