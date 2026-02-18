Haberler

Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri

Ramazan için geri sayım! İşte il il sahur ve iftar vakitleri
Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayı için ilk sahurlarını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak olan ilk oruç için tüm illerin imsakiye takvimi ve Ramazan Bayramı tarihlerini paylaştı. İlk teravih de bu gece kılınacak. Öte yandan uzmanlar, Ramazan ayında iftarda sağlığı korumak için dengeli ve kontrollü beslenmenin önemini vurguluyor.

  • 19 Şubat 2026 Perşembe günü 2026 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.
  • 20 Mart 2026 Cuma günü 2026 Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2026 Ramazan imsakiye takvimini paylaştı.

Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayı için bu gece uyanacak ve ilk sahurlarını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak olan ilk oruç için tüm illerin imsakiye takvimi netleşti.

İSTANBUL İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

ANKARA İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

İFTARDA NASIL BESLENMELİ?

Uzmanlar, Ramazan ayında iftarda sağlığı korumak için dengeli ve kontrollü beslenmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Gün boyu süren açlığın ardından orucun hurma ve su ile açılması, ardından hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak öneriliyor. Ana öğünde ise kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş et ve sebze yemekleri tercih edilmeli. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi, hızlı yemekten kaçınılması ve iftar ile sahur arasında yeterli su tüketilmesi de sindirim sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

