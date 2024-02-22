Ramazan hangi gün başlıyor? Oruç hangi gün, ayın kaçında başlayacak? Ramazan ayı başlangıcı, bitişi!
Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ramazan hangi gün başlıyor? Oruç hangi gün, ayın kaçında başlayacak? Ramazan ayı başlangıcı, bitişi!
Ramazan hangi gün başlıyor? Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan hangi gün başlıyor? Oruç hangi gün, ayın kaçında başlayacak? Ramazan ayı başlangıcı, bitişi! Detaylar haberimizdedir…
RAMAZAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma
Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 6 Şubat Salı
Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
Aşure günü – 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi