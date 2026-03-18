Ramazan'da 35 Ülkede Yardım Seferberliği

Hayrat Yardım, 2026 yılının Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışında 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıyor. Ramazan boyunca Gazze, Suriye ve Türkiye'deki deprem bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkede iftar programları, kumanya ve bayramlık dağıtımları gerçekleştiriyor.

Gazze'de devam eden insani kriz nedeniyle bölgeye yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülürken her gün 12.000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Türkiye'de deprem bölgelerinde de iftar programları devam ederken Kahramanmaraş'ta günlük 1.200 kişilik iftar veriliyor. Hatay'da ise mobil mutfak tırıyla günlük 1.600 kişiye iftar ulaştırılıyor.

Kadir Gecesi'ne özel olarak yurt içi ve yurt dışında 100 bin kişilik iftar organizasyonu düzenlenirken, dernek yetkililerinden alınan bilgilere göre bayram öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet hazırlıkları sürüyor. Ramazan ayı boyunca ise bağışçıların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar kesintisiz devam ediyor.

Senem Zafer
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

Sevinçten havalara uçacak
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok