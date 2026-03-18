Ramazan'da 35 Ülkede Yardım Seferberliği
Hayrat Yardım, 2026 yılının Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışında 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıyor. Ramazan boyunca Gazze, Suriye ve Türkiye'deki deprem bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkede iftar programları, kumanya ve bayramlık dağıtımları gerçekleştiriyor.
Gazze'de devam eden insani kriz nedeniyle bölgeye yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülürken her gün 12.000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Türkiye'de deprem bölgelerinde de iftar programları devam ederken Kahramanmaraş'ta günlük 1.200 kişilik iftar veriliyor. Hatay'da ise mobil mutfak tırıyla günlük 1.600 kişiye iftar ulaştırılıyor.
Kadir Gecesi'ne özel olarak yurt içi ve yurt dışında 100 bin kişilik iftar organizasyonu düzenlenirken, dernek yetkililerinden alınan bilgilere göre bayram öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet hazırlıkları sürüyor. Ramazan ayı boyunca ise bağışçıların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar kesintisiz devam ediyor.