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Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?
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2025 yılında Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir coşkuyla bekleniyor. Peki, "Ramazan ayı ne zaman 2025 yılında başlayacak?" Bu yıl oruç ayı, Hicri takvime göre belirlenen tarihlerin Miladi takvimdeki karşılığıyla netleşti. Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

İslam dünyası için manevi anlamda oldukça önemli olan Ramazan, 2025 yılında da birçok kişinin "2025 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunu sormasına neden oluyor. Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025'te başlayacak ve 30 gün sürecek. Bu süre boyunca Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2025?

Ramazan ayı, her yıl Hicri takvim esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle Ramazan'ın başlangıç tarihi her yıl 10-12 gün kadar geriye geliyor. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve 30 Mart 2025'te sona eriyor.

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

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