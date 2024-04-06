Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 22 Mart'ta Moskova'da gerçekleşen saldırıyı ve etkilerini değerlendirdi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 22 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen saldırıyı ve saldırının etkilerini değerlendirdi. "Yeni bir Rus tipi terör eylemi planlanıyor" diyen Caşın, "Terör örgütleri Türkiye'de de eylem yapabilir" ifadelerini kullandı.

Caşın, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu;

"Bu terör eyleminden bizim istihbarat ve polisimizin ders alması gerekiyor. Bu tür uyuyan hücre şeklinde faaliyet gösteren terör örgütleri Türkiye'de de eylem yapabilir, dikkatli olmamız gerekiyor. Rusya, Türkiye için Karadeniz'de önemli bir güvenlik aktörüdür. Biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadığı için Rusya'ya yaptırımlara uymuyoruz, Rusya ile ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekiyor."