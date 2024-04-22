POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler?

Polis Akademisi için başvuru tarihleri başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayınlanmasının ardından, POMEM başvuru şartları araştırılıyor. POMEM sınav başvuru ücretleri, Polis Akademisi tarafından belirlenen bankalara ödeniyor. Ön başvuru sürecinde, toplamda 37.336 erkek ve 15.000 kadın aday olmak üzere 52.336 aday sınava katılmaya hak kazandı. POMEM sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM için ön başvuru sonuçları açıklandı ancak sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin 25 Nisan'da sona ermesinin ardından, sınav tarihine ilişkin duyuru bekleniyor.

POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

31. Dönem POMEM sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 1.050.00 TL olan sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.00 ile 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00 arasında Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'daki Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekler.

Başvuru ücreti, yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından ödenebilmektedir.