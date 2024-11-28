Polonya - sizi burada bekliyoruz

Kielce benim evim oldu. 10 yıl önce buraya geldiğimde bana yardım eden harika insanlarla tanıştım. Birlikte Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul edilen harika bir hentbol kulübü kuruyoruz. Bu benim bebeğim ve emekli olana kadar burada çalışmak istiyorum - diyor Industria Kielce'nin koçu Talant Dujshebaev. Kulüp gelecek yıl 60. yıl dönümünü kutlayacak, yerel ve aynı zamanda Polonya sporlarının tarihine kalıcı olarak girdi. Polonya şampiyonasını 20 kez kazandı ve 2016'da EHF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Talant Dujshebaev şu anda dünya hentbolunun en iyi koçlarından biri olarak kabul ediliyor ve geçmişte mükemmel bir hentbol oyuncusuydu. Olimpiyat Oyunları'nda altın ve iki bronz madalya kazandı, ayrıca prestijli Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazandı. Kielce'de bir antrenör olarak, takımı Şampiyonlar Ligi'nde zafere ve on Polonya şampiyonluğuna taşıdı.

Kielce , Polonya'nın 16 eyaletinden biri olan Swietokrzyskie'nin başkenti olan yaklaşık 190 bin nüfuslu bir Polonya şehridir. Kielce, önemli Polonya iletişim yollarının - 7, 73 ve 74 numaralı ulusal yolların - kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu sayede şehrimize kolayca ve verimli bir şekilde ulaşılabilir. Ve sadece özel araçla değil, aynı zamanda toplu taşımayla, yani tren veya otobüsle de. Şehrin sakinleri olarak, şehrimizin en önemli Polonya şehirleri - başkent Varşova ve tarihi Krakow arasında yer aldığını sıklıkla söyleriz.

fot. Anna Benicewicz-Miazga

Varşova, Polonya'nın başkenti, siyasi otoritelerin merkezi ve muhtemelen en önemli Polonya ekonomik alanıdır. Ayrıca dinamik olarak gelişen bir Avrupa metropolüdür ve bu, kalkınma eğilimlerini inceleyen kurumların birçok uluslararası sıralamasında görülebilir. Son yıllarda Varşova, BT sektörünün potansiyelinde muazzam bir ilerleme kaydetti, küresel ölçekte akıllı bir şehir ve iş dostu. Varşova'nın bir diğer büyük avantajı da Chopin Havaalanı'nın şehir merkezine yakın olmasıdır. Bu nedenle, indikten sonra tren veya otobüse binebilir ve merkeze hızla ulaşabilirsiniz. Kültür ve Bilim Sarayı'na gitmeye değer, izleme teraslarından şehrin ve Vistula'nın -en uzun ve en önemli Polonya nehri- güzel bir manzarası var. Yakınlarda, Meçhul Asker Mezarı'nın bulunduğu ve Polonya Ordusu askerlerinin nöbet tuttuğunu görebileceğiniz Józef Pilsudski Meydanı var. Daha ileri giderek, bizi Polonya başkentinin iki simgesi olan Kraliyet Kalesi ve Kral Sigismund Sütunu'na götürecek olan Krakowskie Przedmiescie Caddesi'ne ulaşacağız.

Varşova'dan Kielce'ye yolculuk iki saatten az sürüyor. Kielce'de Avrupa'nın en iyi hentbol takımlarından biri olan Industria Kielce'nin maçına gitmeye değer. Bu disiplinin ikonları olarak kabul edilen birçok oyuncu burada oynuyor - İspanyol Alex Dujshebaev, Hırvat Igor Karacic, Fransız Dylan Nahi ve Pole Arkadiusz Moryto. Maçlar Hala Legionów'da yapılıyor ve renkler sarı, beyaz ve mavi.

Ve bir Türk oyuncunun da Kielce hentbol kulübünde oynadığını biliyor muydunuz? O da hentbolda Türkiye temsilcisi olan ve 2019-2020'de Kielce'de oynayan, Polonya şampiyonluğunu kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Doruk Pehlivan. Bugün kariyerine Alman kulüplerinde devam ediyor.

- Kariyerimde çeşitli ülkelerde oynadım ve hentbol kulüplerinin daha küçük şehirlerde olduğunu fark ettim. Bu sayede uluslararası maçları izlemek için yurtdışından gelen taraftarlar normalde gitmeyecekleri ancak ziyaret etmeye ve tanımaya değer yerleri keşfetme fırsatı buluyor. Kielce bunun bir örneğidir. Sadece sporcuların değil turistlerin de ihtiyaç duyduğu her şeye sahip küçük bir şehirdir. İyi bir otel üssü, çekici turistik alanlar, ilginç anıtlar ve Varşova veya Krakow'dan iyi ulaşım. Bu en büyük şehirlerden ayrılıp farklı ve eşit derecede ilginç bir şey keşfetmeye değer - diyor bu sezondan beri Industria Kielce için oynayan ve İspanya milli takımıyla Olimpiyat Oyunları'nda iki bronz madalya, Dünya Şampiyonası'nda bir altın ve üç bronz madalya, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazanan mükemmel bir İspanyol oyuncu olan Jorge Maqueda. Başarıları çok şey ifade ediyor ve Industria Kielce'de daha böyle olağanüstü oyuncular var.

Bu makaleyle sizi Polonya, Kielce, hentbol ile ilgilendirmek ve ülkemize gelmenizi teşvik etmek istiyoruz. Sizi bekliyoruz, Polonya'da görüşmek üzere!