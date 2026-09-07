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Pamuk şekerci sokak ortasında sızdı

Pamuk şekerci sokak ortasında sızdı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde pamuk şeker satan yaşlı bir adam, aldığı alkolün etkisiyle gündüz vakti sokak ortasında sızıp kaldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde pamuk şeker satan yaşlı bir adam, aldığı alkolün etkisiyle gündüz vakti sokak ortasında sızıp kaldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Anıt Parkı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede pamuk şeker satan yaşlı bir adam, aldığı alkolün etkisiyle sokak ortasında yere yığıldı. Şahsı yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri de geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis, şahsı pamuk şekerlerle birlikte ekip otosuna bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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