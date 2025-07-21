Polislik PMYO taban puanları 2025!

Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olanlara, 2 yıllık ön lisans diploması verilmektedir. PMYO programına başvuru yapacak adaylar yalnızca Yks'nin TYT puan türüyle değerlendirilmektedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, emniyet teşkilatında polis olarak görev alabilmektedir. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, PMYO taban puanı ve kontenjan sayısı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Polislik PMYO taban puanları açıklandı mı?

PMYO TABAN PUANI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı itibarıyla PMYO taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayınlayacağı Polis Akademisi Başkanlığı Başvuru Kılavuzu'nu beklemek gerekiyor. Geçen yılın (2024) kriterlerine bakıldığında, ham TYT puanı baz alınarak 250 puan sınırının uygulandığı görülüyor.

GEÇMİŞTE PMYO İÇİN HANGİ TABAN PUANLAR BELİRLENDİ?

Geçmiş yıllardaki taban puanlar detaylı olarak şöyle:

Son 4 yıldır 250 ham puan sınırı tutarlı şekilde uygulanıyor.

250 TABAN PUAN NE ANLAMA GELİYOR?

ÖSYM'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile yapılan puan hesaplamasında:

• Ham puan: Adayın net sayısına göre hesaptır; okul ve ek puanlar eklenmeden oluşturulur.

• PMYO için okul puanı eklenmeden ham TYT puanında 250 barajı uygulanır

Eğer adayın ham puanı 250 ve üzeri ise, başvuru hakkı kazanır. Ancak, güncel uygulamada sıralamaya girilmek ve mülakata çağrılmak için bu eşik genellikle yetmeyebilir.

PMYO 2025 TABAN PUANI KAÇ, KAÇ KONTENJAN VAR?

Peki, PMYO başvuruları için TYT'den kaç puan almak gerekir? Polis adaylarının gözdesi haline gelen PMYO'da kontenjan ve taban puan bilgileri kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Başvuruların ardından değerlendirme süreci fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarıyla devam edecek.

TYT'DEN 250 HAM PUAN ALABİLMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

Net sayısına göre ham puan tahmini örnekleri:

Sözel Ağırlıklı Adaylar:

• Türkçe: 22 net

• Sosyal Bilimler: 9 net

• Matematik: 4 net

• Fen Bilimleri: 1 net

Yaklaşık 251 ham puan

Sayısal Ağırlıklı Adaylar:

• Türkçe: 12 net

• Sosyal Bilimler: 4 net

• Matematik: 14 net

• Fen Bilimleri: 6 net

Yaklaşık 251 ham puan

Diğer Örnek Net Dağılımları:

• 20 net → ~202 ham – çok az

• 30 net → ~231 ham – yeterli değil

• 40 net → ~261 ham – rahat geçer; aynı zamanda sıralamada avantaj sağlar

Bu nedenle adaylara, hem başvuru hem sıralama açısından en ideal net aralığı 35-45 civarında önerilmektedir.

SIRALAMADA ÖNE ÇIKMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Birkaç dalda bilgi şu şekilde:

• 2024 yılında kontenjan:

Erkek: 2.000 kişi

Kadın: 500 kişi (toplam 2.500)

• Sıralama sistemi: Tabanda net puanı geçenler, genellikle kontenjanın en az 10 katı aday arasından seçim sürecine çağrılıyor

Örneğin 2.500 kişi için yaklaşık 25.000 aday çağrılması bekleniyor.

• Bu durumda 250 puanın üstünde bir puan almak, mülakata çağrılmada ciddi avantaj sağlıyor.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aşağıdaki şartlar PYMO'ya başvuru için zorunludur:

1. Türk vatandaşı olmak

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak

3. YKS TYT oturumundan 250 ham puan (okul puanı + ek puan eklenmeden) almak

4. Yaş sınırı: 18 yaşını tamamlamış, 26 yaşından gün almamış olmak

5. Boy ölçüsü: Kadın ?162?cm, Erkek ?167?cm

6. Sağlık ve fiziki yeterlilik yönetmelik şartlarını sağlamak.

7. Güvenlik soruşturması ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlamak.

Abartısız olarak dönemin şartlarına göre, adaylar YKS sonucunun açıklanmasıyla birlikte EGM'nin sitesinden başvuru yapabilir.

PMYO TABAN PUANLARININ NE ZAMAN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR?

Geçen yılın süreci:

• YKS (TYT) sonuçları: 19 Temmuz 2025

• PMYO başvuru kılavuzu başta Temmuz sonu – Ağustos başında (23–29 Temmuz 2024) açıklanmıştı

• 2025'te ise kılavuzun Temmuz sonu veya Ağustos başında açıklanması bekleniyor

Bu kılavuzda taban puan — muhtemelen tekrar 250 — kontenjan sayıları, başvuru tarihleri, sınav tarihlerine dair en net bilgiler yer alacak.

ADAYLAR NE YAPMALI?

1. TYT net sayısını artırmak: Amacınız 250 ham değil, hedef 260+ ham puan olmalı. Bu 40 net civarı demek.

2. Sıralamada yer almak için elinizi güçlendirin: Mülakata çağrılmak için daha fazla puan almak hayati.

3. Boy ve sağlık kriterlerini ihmal etmeyin: Gerekli durumlarda spor ve sağlık kontrollerine hazırlıklı olun.

4. Kılavuzu takip edin: EGM'nin resmi sitesi ve Polis Akademisi duyurularını Temmuz sonu – Ağustos başında takip edin.

5. Mülakata hazırlanmak için kaynakları edinin: Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatlara yönelik hazırlık şart.

ÖZET

• 2025 PMYO taban puanı henüz resmi açıklanmadı, ancak geçen yılki 250 ham taban puan baz alınacak

• Net hesaplamalarıyla bu puana ulaşmak için yaklaşık 40 net hedeflenmeli

• Sıralamada avantaj için puanı yükseltmek önemli; kontenjanın 10 katı aday çağrılabilir

• Başvuru şartlarına uygunluğunuzu kontrol edin ve Temmuz sonu – Ağustos başında açıklanacak kılavuzu kaçırmayın

Polis olmak isteyen gençler için PMYO'nun kapısı YKS TYT net hesaplarıyla açılıyor. Kılavuz çıktığında taban puan kesinleşecek olsa da şu anda 250 ham→40 net hedeflemek gerçekçi. Başvuru süreci yaklaştıkça hem taban kriterleri hem de kontenjan bilgileri netleşecek. Bu dönem, yine ideal fırsatlar sunacağı değerlendiriliyor.