POLİKİSTİK OVER NEDİR? Polikistik Over belirtileri neler?

PKOS, yumurtalıklarda oluşan ve genellikle kist şeklinde görülen, sıklıkla adet düzensizliği, aşırı tüylenme gibi belirtilere yol açan bir hastalıktır. Polikistik over sendromu, kadınlarda sıkça görülen bir durumdur ve genetik faktörlerin de etkisi olduğu düşünülmektedir. POLİKİSTİK OVER NEDİR? Polikistik Over belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

POLİKİSTİK OVER NEDİR?

Polikistik Over Sendromu yumurtalıklarda oluşan ve genellikle kist şeklinde görülen, sıklıkla adet düzensizliği, aşırı tüylenme gibi belirtilere yol açan bir hastalıktır. Polikistik over sendromu, kadınlarda sıkça görülen bir durumdur ve genetik faktörlerin de etkisi olduğu düşünülmektedir. Yumurtalıklarda oluşan kistlerin neden olduğu PKOS, adet döngüsünde bozukluklar, tüylenme artışı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Her 10 kadından birinde ortaya çıkan PKOS, yumurtlama sürecindeki sorunlarla ilişkilendirilen genetik kökenli bir rahatsızlıktır.

Polikistik over sendromunun belirtileri, kist sayısı ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Tedavi edilmediği takdirde, PKOS bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini yılda bir kez yaptırmaları son derece önemlidir. Bu sayede potansiyel sorunlar erken teşhis edilebilir ve uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir.

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ NELER?

Polikistik over sendromunun belirtileri çeşitlidir ve her kadında farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında adet döneminin gecikmesi veya düzensizleşmesi, aşırı tüylenme, sivilce artışı, saç dökülmesi, kısırlık ve kilo alımı gibi yaygın bulgular yer alır. Ayrıca, androjen seviyelerinin yükselmesi, adet düzensizliği, yumurtlama olmaması, aşırı tüylenme, kilo artışı, olağandışı kanama, cilt dokusunda değişiklikler, sivilce ve yağlanma, saç dökülmesi, ses kalınlaşması, göğüs ölçüsünde değişiklikler, ciltte lekelenme, ense, koltuk altı ve kasık cildinde hafif kadifemsi bir görünüm ve depresyon da polikistik over sendromunun belirtileri arasındadır. Bu belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve tanı ve tedavi için bir doktora başvurulması önemlidir.