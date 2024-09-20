Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Pitbull doğuştan mı saldırgan, saldırmalarının sebebi insanlar mı? Pitbull, terrier ve buldog ırklarının melezlenmesiyle ortaya çıkan bu köpek türü, geçmişte yasa dışı köpek dövüşlerinde kullanılmış ve insanlara karşı saldırgan davranışları nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştı. İşte Pitbull cinsi detayları haberimizde…

PİTBULL SALDIRIR MI, ÖLDÜRÜR MÜ?

Pitbull cinsi köpeklerin saldırgan davranışlar göstermesi, büyük ölçüde sahiplerinin uyguladığı yanlış beslenme, yetiştirme ve eğitim yöntemlerine bağlıdır. Bu cins köpekler, genetik olarak saldırgan olmaktan ziyade, genellikle dövüş köpeği olarak kullanılmaları ve kötü muamele görmeleri nedeniyle agresif davranışlar sergileyebilir. Uygun bir şekilde eğitildiklerinde ve sevgi dolu bir ortamda yetiştirildiklerinde, pitbull'lar da diğer köpekler gibi sadık ve uyumlu evcil hayvanlar olabilirler.

PİTBULL BESLEMEK YASAK MI?

Pitbull'ların, sahiplerinin hatalı davranışları ve yanlış yetiştirme yöntemleri sonucunda saldırganlaştığı biliniyor. Isırmaları ciddi kemik ve kas hasarlarına yol açabiliyor. Türkiye'de yasaklanan tehlikeli ırklar arasında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve Japanese Tosa gibi köpekler de bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tehlikeli ırkların listesine American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekleri de ekledi.

KISIRLAŞTIRMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bakanlığın yeni düzenlemelerine göre, tehlikeli köpek ırkları kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak ve mikroçip takılarak kontrol altına alınacak. Bu işlemler, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecek ve köpekler kayıt altına alınacak. Ayrıca bu köpekler için sadece kayıt zorunluluğu değil, rehabilitasyon ve eğitim süreçleri de uygulanacak. Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan hayvan sahiplerine 11 bin lira para cezası verilecek. Tehlike arz eden köpeklerin, insanların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçe gibi kamusal alanlarda dolaştırılması da yasaklanacak. Bu düzenlemelerle, toplum güvenliğini sağlama ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarını artırma amaçlanıyor.