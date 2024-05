PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI? #128148 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı, ihanet mi?

Medyaya yansıyan haberlere göre, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ve güzel oyuncu Pınar Deniz'in Haziran ayında evlenme planları olduğu konuşuluyordu. Ancak ikiliden beklenmedik bir haber geldi. Ünlü çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı, ihanet mi? İşte merak edilenler...

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aileleri tanışmış ve hatta birlikte tatile çıkmışlardı. Ancak, iki sevgilinin bilinmeyen bir nedenden dolayı düğün tarihlerini Eylül ayına erteledikleri de konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda güzel oyuncu, "Biz öyle insanlar değiliz. Neden tarih koyalım. Şu an her şeyi akışına bıraktık" şeklinde konuşmuştu. Ayrıca, "6 Ağustos 2023 tarihi sana neyi ifade ediyor?" sorusuna "Neyi ifade etmeli? Ben şu an hatırlayamadım" diyerek evlilik teklifi aldığı tarihi hatırlamadığını belirtmişti.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin, ilişkilerine son vererek ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın kesin nedeni tam olarak bilinmezken, ünlü oyuncuların yakınlarından gelen bilgilere göre aralarına bir "Kara Kedi" girdiği iddia edildi. Ayrılığın nedeninin ihanet mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu ise akıllarda soru işareti bıraktı. Gözler şimdi iki oyuncuya çevrildi. Aşıkların tekrar barışıp barışmayacağı ise merak konusu oldu.