Perperişan şarkısına erişim engeli! Mabel Matiz yeni şarkısı Perperişan sözleri

Mabel Matiz, müzik dünyasına güçlü bir dönüş gerçekleştirdi. 5 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan "Perperişan" adlı şarkısı, sanatçının önceki çalışmalarından alışık olunan müzikal estetikle benzerlik taşısa da, sözleri ve halk arasında yarattığı yankılarla alışıldık sınırların üzerine çıkarak toplumsal ve hukuki tartışmalara konu oldu. Şarkının bestecileri arasında yer alan Ko Shin Moon ile birlikte Matiz, daha doğrudan duygular ifade eden bir anlatımla dinleyicinin karşısına çıktı. Peki, erişi engeli getirilen Mabel Matiz yeni şarkısı Perperişan sözlerinde neler yer alıyor? İşte şarkının sözleri...

MABEL MATİZ YENİ ŞARKISI - PERPERİŞAN SÖZLERİ MABEL

(Şarkının bazı bölümleri halk kaynaklarında yer aldığı üzere aşağıdadır.)

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine

Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakt

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Bu sözler, sanatçının aşk, tutku, beden ve ritüel çağrışımlarıyla harmanlanan anlatısında cesur ifadeler içeriyor. Matiz'in müzikal üslubu ve şarkı dili, dinleyiciler tarafından estetik ve sanatsal değer bağlamında değerlendirirken, bazı çevrelerce sınırları zorlayan, "gündelik ahlaki normlara" ilişkin tartışmalara yol açtı.

PERPERİŞAN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ Mİ TALEP EDİLDİ?

Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Perperişan" adlı şarkının yayınlanmasının ardından, 5651 sayılı İnternet Kanunu çerçevesinde erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Talep, kamu düzeni ile genel sağlık gerekçelerine dayandırıldı. Bakanlık dilekçesinde, söz konusu şarkı içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, gençlerin ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, Türkiye toplumunun örf ve adetleriyle örtüşmeyen ifadelerin bulunduğu ve toplumda infiale yol açabilecek bir potansiyel taşıdığı yönünde iddialar yer alıyor.

MABEL MATİZ'İN PERPERİŞAN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

Bu noktada "erişim engeli mi getirildi?" sorusu hâlâ cevabı tamamlanmamış bir durum. Talep resmi olarak yapılmış durumda; Bakanlık, dilekçeyi mahkemeye sunmuş ve BTK'nın kararı uygulaması yönünde başvuru yapılmış.

Henüz mahkemenin nihai kararı, BTK'nın erişim engeli kararının yürürlüğe girip girmediği ya da hangi platformları kapsadığı kamuoyuyla kesin olarak paylaşılmadı. Dolayısıyla getirildi demek için resmi bir onay bekleniyor.