İstanbul Pendik'te patlama SON DAKİKA! Pendik'te nerede patlama oldu, son durum nedir?

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Pendik'te patlama SON DAKİKA! Pendik'te nerede patlama oldu, son durum nedir? gündeme geliyor. İstanbul'un Pendik ilçesinde patlama meydana geldi ve olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pendik'te patlama SON DAKİKA! Pendik'te nerede patlama oldu, son durum nedir? merak ediliyor. Pendik'te patlama SON DAKİKA! Pendik'te nerede patlama oldu, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

PENDİK'TE PATLAMA SON DAKİKA

İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 5 çalışan ile 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralı çalışanlar ve iki itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'TE NEREDE PATLAMA OLDU?

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan 5 çalışanı kurtardı. Dumandan etkilenerek yaralanan çalışanlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'TE SON DURUM NEDİR?

Müdahale sırasında iki itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Olay yerinde müdahale edilen itfaiye görevlileri de hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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PENDIK'TE PATLAMADA KAÇ YARALI VAR?

Pendik'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.