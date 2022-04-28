Pegasusun günümüzdeki sahibi olan Şevket Sabancıya ait Esas Holding ile 2005 yılının Kasım ayında ilk uçuşlarına başlamıştır. Eski Sahipleri Aer Lıngus, Net Holding ve Silkar Yatırım şirketlerinin girişimi ile 1990 yılında İstanbul ilimizde kurulmuştur. Pegasus kimin? Pegasus'un sahibi kim?

PEGASUS KİMİN?

1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kurulan Pegasus, charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapmıştır. 1994 yılında Çukurova Holding yönetiminde bulunan Yapı Kredi Bankası tarafından satın alınmış olunup, 2005 yılında Yapı Kredi Bankası'na ait hisselerinin tamamını Şevket Sabancı ve ailesine ait olan Esas Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır.Ve aynı yıl Aralık ayında tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye'de faaliyet gösteren 4. tarifeli havayolu olmuştur.

Ali Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Pegasus Hava Yolları'nda, Genel Müdürlük görevini Mehmet Tevfik Nane yürütmektedir.

PEGASUS HAKKINDA

Türkiye'de havacılık sektörünü değiştiren ve uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, 1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kuruldu. Mayıs 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Pegasus,2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınmış. Aynı yıl Kasım ayında düşük maliyetli havayolu taşıyıcısı olarak tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye'de faaliyet gösteren 4. tarifeli havayolu olmuştur.

2019

·Dünyadaki en yaygın gönüllü sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk hava yolu şirketi olduk.

·IATA'nın "25by2025" girişimine imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunduk.

·Dünyada bir ilk olan "Yeni Çipli Kartla Seyahat Teknolojisi"ni hayata geçirdik

2018

·İlk sosyal sorumluluk projemiz olan Yarınlara Uçuyoruz'u Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattık.

2017

·SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu'nun bir üyesi olarak; kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artması, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

·2012 yılında verilen 100 uçaklık siparişin 25 adet opsiyonlu uçağın da alınmasına karar verdik.

Operasyonel süreçlerimizi dijitalleştirmek adına "BlockChain" alt yapısını kullanarak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile önemli bir entegrasyona imza attık.

2016

·Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles – WEPs) platformuna katılan dünyadaki ilk havayolu şirketi olduk.

·İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminal içi hizmetler olan, check-in (misafir kabul), boarding (uçak kabul), kayıp ve hasarlı eşya hizmetleri gibi pek çok alanda hizmetlerimizi kendi personelimizle verirken, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'deki uçaklarımız için ramp hizmetlerimizi de vermeye başladık.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde ikincilik unvanını aldık..ş

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