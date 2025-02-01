Pazartesi okullar tatil mi? 3 Şubat Pazartesi okul var mı, yarım gün mü tam gün mü?

3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak'ta sona erdi ve öğrenciler 20 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak, kimi okullarda eğitim toplantıları nedeniyle şekillenecek ders programları konusunda belirsizlikler bulunuyor. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi, yoksa eğitim tam gün devam edecek mi? Detaylar...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 3 ŞUBAT?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, planlandığı gibi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda, okullar genel olarak açık olacak ve öğrenciler ders başı yapacak. Ancak, bazı okullarda toplantılar nedeniyle programlarda değişiklikler olabilecek.

3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR VAR MI?

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü resmen başlıyor. Ancak, bazı okullarda eğitim toplantıları düzenleneceği için, ders programlarında farklılıklar olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, bazı okullarda tam gün yerine belirli saatlerde ders işlenmesi mümkün.

Her okulun kendi programına göre belirleyeceği uygulamalar nedeniyle, velilerin ve öğrencilerin okul yönetimlerinden veya sınıf öğretmenlerinden bilgi alması öneriliyor.

PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Bazı okullarda 3 Şubat Pazartesi günü eğitim toplantıları yapılacak. Bu toplantılar nedeniyle, öğrencilerin sadece 3 ders göreceği belirtiliyor. Ancak, bu uygulama tüm okullar için geçerli olmayacak.

Tam gün veya yarım gün eğitim uygulaması, okulların tekli veya ikili eğitim sistemine göre değişebilecek. Kesin bilgi almak isteyen velilerin, okullarıyla iletişime geçmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan genel bir duyuru gelmediği takdirde, eğitim toplantıları olan okullarda yarım gün, diğer okullarda ise tam gün ders işlenmesi bekleniyor.