Pazartesi günü hangi diziler var? 29 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Televizyon izleyicileri için Pazartesi akşamı heyecan dolu bir program sizi bekliyor. 29 Eylül 2025'te ekranlara gelecek diziler, filmler ve yarışmalar arasından seçim yapmak hiç bu kadar zor olmamıştı. TRT?1'den Show Tv'ye, A Tv'den Star Tv'ye kadar pek çok kanal, izleyiciyi ekrana kilitleyecek içeriklerle dolu. Peki, 29 Eylül Pazartesi akşamı hangi diziler var? İşte, 29 Eylül Pazartesi Tv'de bu akşam yayınlanacak diziler...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi akşamı televizyon ekranları; yarışma, dizi, film ve tekrar programlarla dopdolu görünüyor. 29 Eylül Pazartesi günü için özel bir yayın akışı paylaşılmış durumda.

Bu akışta birkaç dikkat çekici nokta var:

TRT?1 kanalında saat 20:00'de yeni bir dizi, Cennetin Çocukları, izleyiciyle buluşacak.

Show TV "Veliaht" ile ekrana gelecek.

Kanal D"Uzak Şehir" dizisini yayınlayacak.

Now TV (Fox TV) platformunda "Halef" dizisi 22:30'da olacak.

ATV kanalında 22:25'te "Aşk ve Gözyaşı" var.

TV8 kanalında 20:00'da "MasterChef Türkiye" yeni bölümle seyirciyle olacak.

Bu dizilerin yanında bazı filmler de prime time kuşağında yer alıyor: örneğin Star TV'de "Greenland: Son Sığınak" filmi ekrana geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

TRT?1'de Pazartesi akşamı planlanan dizi: Cennetin Çocukları (20:00)

Bu kanal, genellikle akşam haber ve ardından yerli dizilerle izleyiciyi tutmayı hedefliyor.

Diğer saatlerle ilgili kesin detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, bu kanalın yayın stratejisi genel olarak haber, kültür/sanat programları ve diziler üzerine kurulu.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

Show TV, Pazartesi gecesi Veliaht dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Ayrıca ilerleyen saatlerde Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrar bölümü ile program akışı devam edecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

Not: Senden gelen listeye göre TV8 için "28 Eylül 2025" ibaresi geçiyor — muhtemelen 29 Eylül akşamı için bir yazım hatası olabilir.

Ancak 29 Eylül akşamı lineer mantıkla MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) programının 20:00'da yayınlanacağı belirtilmiş durumda.

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

Kanal D, Pazartesi akşamını Uzak Şehir dizisi ile karşılamayı planlıyor (20:00).

Listedeki detaylar bunu destekliyor.

NOW YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

Now TV üzerinden (Fox TV çatısı altında) yayınlanan programlar arasında dikkat çeken saatler:

20:00 — Kıskanmak (Film)

22:30 — Halef (Dizi)

Bu saatlerle birlikte dizi tutkunu izleyiciler için alternatif bir akış sunulacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

Star TV'de 20:00 sürprizi film olacaktır: Greenland: Son Sığınak filmi ekranlara gelecek.

Akşam ilerledikçe bu film devam edecek ya da benzer film içerikleri kanalı dolduracak gibi görünüyor.

ATV YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL 2025

ATV kanalında:

20:00 — Panda Planı (Yabancı Sinema)

22:25 — Aşk ve Gözyaşı (Dizi)

Dizi saatinin biraz geç olması, izleyiciyi film akışıyla birlikte bağlamayı amaçlayan bir yayın stratejisi gibi duruyor.

