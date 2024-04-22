Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir?

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PATISWISS SAHİBİ KİM?

Patiswiss çikolata markasının başarılı Ceo'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kariyerine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olarak başladı. Girişimcilik ruhuyla donanmış olan Yıldız, iş dünyasına ilk adımını attığı pastane macerasıyla adından söz ettirmeye başladı. Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak iş hayatına adım atan Elif Aslı Yıldız, buradan yola çıkarak Patiswiss markasını kurdu. Patiswiss çatısı altında üretilen çikolata ve tatlı ürünleri, kısa sürede hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki Patiswiss, sadece Türkiye'de değil, 35 farklı ülkeye ihracat yaparak küresel bir başarı elde etti.

PATISWISS ÇİKOLATA OYALI NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarıyla gündeme oturan Patiswiss markasına yönelik tepkiler CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yaptığı skandal paylaşımlarla çığ gibi büyüdü. 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflarından kaldırırken, 3 buçuk yılda 250 milyon dolar ciroya ulaştığı belirtilen şirketin 70 bin TL civarında vergi ödediği iddia edildi. Rakamları gören çok sayıda kullanıcı Tunaoğlu için "Yeni Dilan Polat" yorumları yaptı.