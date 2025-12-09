Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu'na 'Yılın Öne Çıkan İş İnsanı-Üstün Başarı Ödülü'

ASİAD Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Gecesi'nde, sektöründeki vizyoner çalışmaları, güçlü yönetim anlayışı ve geliştirdiği katma değerli projelerle dikkat çeken Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, 'Yılın Öne Çıkan İş İnsanı-Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Memişoğlu ödülünü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun elinden alarak büyük bir takdir topladı. Bu anlamlı gecede, organizasyonun gerçekleşmesine katkıları için ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya'ya ve ASİAD yönetimine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Park of İstanbul'un sektörde elde ettiği başarılar, Memişoğlu'nun stratejik vizyonu, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü liderlik yetkinlikleri sayesinde kısa sürede geniş bir etki alanı oluşturdu. Hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan hem de ziyaretçi deneyimini ön planda tutan projeleriyle marka değerini sürekli yükselten Memişoğlu, iş dünyasında örnek gösterilen isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Burak Memişoğlu'nun aldığı bu prestijli ödül, onun sektördeki güçlü duruşunun ve liderlik becerilerinin bir yansıması olarak görülürken; Park of İstanbul'un gelecekteki büyüme yolculuğunda da önemli bir motivasyon kaynağı olacağı değerlendiriliyor.