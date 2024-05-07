Paranormal Yeteneklerin İncelenmesi: Durugörü Nedir ve Ne İşe Yarar?

Durugörü, İngilizce "Clairvoyance" kelimesinden dilimize çevrilmiştir. Bu yetenek, "duyu ötesi algı" veya "algının duyu organları yardımı olmadan gerçekleşmesi" şeklinde tanımlanabilir. Durugörü, canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan algılanmasına verilen bir isimdir. Algının gerçekleşmesinde madde boyutunda etki eden faktörler devre dışı kalır ve mesafeler, maddeler ve zaman bu algıya engel teşkil etmez. Geniş planda "madde ötesi algılama" olarak da tanımlanabilir. Peki durugörü nedir ve ne işe yarar?

DURUGÖRÜ NEDİR?

Durugörü yeteneği doğuştan gelebileceği gibi sonradan da geliştirilebilir yetenekler arasındadır. Algının gerçekleşmesi için gereken süreç yeteneğe sahip olanlarda uyku evresi olmadan gerçekleşebilir. Durugörü yeteneğini geliştirenler, algı işlevini gören merkez olarak adlandırılan "üçüncü göz" olarak bilinen 6. çakraya yoğunlaşarak bu süreci gerçekleştirirler. Durugörü ile yapılan algılarda zaman ve mekan kavramları olmadığı için rüyalarla karışık farklı ruhsal görüler gerçekleşebilir. Doğal süreçte belli zaman dilimlerinde yaşanan bu ruhsal görüler, doğuştan bu yeteneğe sahip insanlarda günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilir.

Durugörü yeteneği ile neler yapılabilir? İşte bazı örnekler:

1. Bir duvarın arkasının görülebilmesini

2. Gözler kapalı olduğu halde görebilmeyi

3. İnsan bedenini kuşatan auranın görülebilmesini

4. Uzaktaki seslerin duyulabilmesini gösterebiliriz.

Durugörü, prekognisyonla benzerlik gösterse de yüklenen anlam itibariyle algılar anlıktır. O an bulunulan yer, mekan ve zamanla ilgilidir. Prekognisyon tümüyle ileride olacak olaylarla ilgili iken durugörü büyük oranda anlık algılarla ilgilidir. Başka bir deyişle, durugörü kişide objektif veya sübjektif vizyonlar ya da imaj duyumları tarzında belirebilir.

PREKOGNİSYON VE PREMONİSYON NEDİR?

Prekognisyon, parapsikolojide verilen bir addır ve gelecekte meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomenini ifade eder. Prekognisyon ile premonisyon arasındaki fark, prekognisyonun özel bir olay hakkında açık bir bilgi içermesine karşılık, premonisyonda meydana gelecek olayla ilgili yalnızca belli belirsiz bir hissetmenin söz konusu olmasıdır.

Prekognisyon: Gelecekte olacak olayları önceden görmek veya bilmek yeteneğidir. Bu özellikle, kişinin ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntülemesi veya olacak olayları önceden görmesi şeklinde ifade edilebilir. Ancak prekognisyon ile görülenler kesin ve mutlak değildir.

Premonisyon: Gelecekteki olayları hissetme yeteneğidir. Premonisyon, prekognisyon özelliğine göre yanılma ihtimali daha yüksek bir özelliktir. Olayın zamanını bilememe, olayın gerçekleşmeme veya değişme ihtimali daha yüksektir, ancak yanılma ihtimali daha düşüktür.

Parapsikologlar, geleceği bilme fenomeninin gerçek olduğunu kabul etmekle birlikte, bu fenomenin nasıl oluştuğu ve nedeni konusunda bir açıklama getirememektedirler. Prekognisyon, haberci rüyalar, uyanıkken kendiliğinden görülen vizyonlar, işitsel halüsinasyonlar, aniden zihinde çakan düşünceler ve trans sırasında alınan duyumlar gibi medyumluğun kapsamındaki fenomenler arasında yer almaktadır. Prekognitif duyumların büyük kısmı genellikle ilk 48 saat içinde olacak olaylara ilişkindir ve duygusal bir bağ (örneğin eş, aile bireyi, dost) ile ilişkilidir. Ayrıca, büyük felaketlere ilişkin duyumlar da nadiren görülmektedir.

KİMLER DURUGÖRÜ YETİSİNE SAHİP OLABİLİR?

Durugörü yetisine sahip olmak, insanların geleceği veya uzak olayları sezme yeteneğini ifade eder. Bu yeti, bazı insanlarda doğuştan gelirken, diğerleri bu yetiyi meditasyon, rüya yorumlama veya psişik gelişim çalışmalarıyla geliştirebilir. İşte durugörü yetisine sahip olabilecek bazı kişiler:

Medyumlar ve Ruhçu Kişiler

Medyumlar, geleceği görmek veya iletişim kurmak için psişik yeteneklerini kullanır. Ruhçu kişiler de benzer şekilde durugörü yetisine sahip olabilirler.

Rüya Yorumcuları

Rüyalar, bazen gelecekteki olayları veya semboller aracılığıyla bilgi verir. Rüya yorumcuları, rüyaları analiz ederek durugörü yetisini kullanabilirler.

Astrologlar

Astrologlar, yıldız haritaları ve gök cisimlerinin konumlarına dayalı olarak geleceği tahmin ederler. Bu da bir tür durugörüdür.

İntuitif Kişiler

Bazı insanlar içgüdüsel olarak geleceği hissederler. İntuitif kişiler, bu yetiyi kullanarak doğru kararlar alabilirler.

Bazı Doğaüstü Yeteneklere Sahip Olanlar

Telepati, telekinezi veya diğer doğaüstü yeteneklere sahip olan kişiler, durugörü yetisine de sahip olabilirler.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, durugörü yetisinin bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasıdır. Bu nedenle, bu konuda farklı görüşlere saygı göstermek önemlidir.