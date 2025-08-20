Pankek Tarifi! Yumuşacık ve kabaran kolay pankek nasıl yapılır? Evde pankek tarifi için hangi malzemeler gerekir?

Evde pankek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Üstelik bu pankek tarifi sayesinde dışarıdan alınan hazır karışımlara gerek kalmadan, tamamen ev yapımı ve doğal malzemelerle enfes bir lezzet elde edebilirsiniz. İster sade, ister meyveli ya da çikolatalı soslarla zenginleştirerek servis edebilirsiniz. Peki, Yumuşacık ve kabaran kolay pankek nasıl yapılır?

PANKEK MALZEMELERİ

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Tereyağı ya da sıvı yağ (pişirmek için)

PANKEK HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta köpürene kadar çırpın.

Sütü ekleyip karıştırın, ardından un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ilave edin.

Pürüzsüz kıvam alana dek karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayarak ısıtın, her bir pankek için bir kepçe kadar karışımdan dökün.

Orta ateşte her iki tarafı altın rengi olana kadar pişirin.

İsteğe göre meyve, reçel, bal, çikolata sosu ile servis yapın.

PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pankek tarifi uygularken hamuru 5-10 dakika dinlendirmeniz daha kabarık sonuçlar verir.

Tavanızın tamamen ısındığından emin olun, aksi halde pankek yapışabilir.

Pankek hamurunu çok sıvı yapmamaya özen gösterin, ideal kıvam yoğurt kıvamına yakın olmalı.

PANKEK KAÇ KALORİ?

Pankek kalori değeri; içeriğinde kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak klasik bir ev yapımı sade pankek tarifi baz alındığında, 1 adet orta boy pankek yaklaşık 90–120 kalori arasındadır.

1 adet küçük pankek (yaklaşık 40 gr): 90 kcal

1 adet orta boy pankek (yaklaşık 60 gr): 120 kcal

100 gram sade pankek: yaklaşık 220–250 kalori

Pankek üzerine sürülen bal, reçel, çikolata sosu, fındık kreması, kaymak, şekerleme gibi ekstra malzemeler kalori miktarını ciddi ölçüde artırabilir.