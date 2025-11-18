PAHOL kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? PAHOL halka arz sonuçları!

PAHOL kaç lot verdi? Pasifik Holding'in halka arzına ilişkin tüm detaylar sonuçların ilan edilmesiyle netleşti. Yatırımcıların yakından takip ettiği PAHOL paylarının dağıtım bilgileri duyurulurken, şirketin borsada işlem görme tarihi için bekleyiş sürüyor.

PAHOL HALKA ARZ SONUÇLARI

Pasifik Holding'in halka arzı 12-13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından tamamlandı. Açıklanan verilere göre şirketin halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşti ve halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Toplamda 4 milyar adet payın dağıtıldığı süreçte hem sermaye artışı hem de ortak satışı yoluyla yatırımcılara ulaşan payların büyüklüğü dikkat çekti. Sermaye artışı kapsamında 2 milyar adet, ortak satışı kapsamında ise 2 milyar adet payın yatırımcılara sunulduğu açıklandı.

Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcı katılımı 649 bin 369 kişi olarak duyuruldu. Bu sayı, talep toplama sürecindeki ilginin geniş tabana yayıldığını ortaya koydu. Katılımcılar arasında en yüksek pay dağıtımı 2.464 adet lot olarak gerçekleşti. Halka arz fiyatının 1,50 TL olarak belirlenmesi sonrasında yatırımcılar dağıtım sonuçlarını takip ederken, şirket paylarının borsada işlem göreceği tarihe ilişkin bilgilendirme için bekleyiş devam ediyor.

PAHOL KAÇ LOT VERDİ?

Pasifik Holding halka arzında toplam 4 milyar adet lot yatırımcılara dağıtıldı. Dağıtılan payların yarısı sermaye artışı, diğer yarısı ise ortak satışı yoluyla halka sunuldu. Şirket sermayesinin yüzde 33,34'ünün Fatih Erdoğan'a, yüzde 33,33'ünün Abdulkerim Fırat'a ve yüzde 33,33'ünün Mehmet Erdoğan'a ait olduğu bilgisi paylaşıldı. Halka arzın 6 milyar TL büyüklüğe ulaşmasıyla birlikte payların yatırımcılara dağıtım yapısı da netleşti.

Halka arzda bireysel yatırımcılara verilen en yüksek lot miktarı 2.464 adet olarak açıklandı. Bu miktar 3.696 TL'ye karşılık geliyor. Toplam katılımcı sayısının 649 bin 369 olmasıyla birlikte yatırımcıların alabilecekleri lot miktarı sınırlı kaldı.

PAHOL PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Holding paylarının borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından işlem tarihiyle ilgili bilginin birkaç gün içinde netleşeceği belirtiliyor.

Şirket paylarının işlem görmeye başlaması için gerekli süreç devam ederken, halka arz sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte gözler işlem tarihi açıklamasına çevrildi. Talep toplamanın ardından yapılan bilgilendirme, işlem tarihinin kısa süre içinde açıklanacağının altını çiziyor.

PAHOL HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

Pasifik Holding halka arzına 649 bin 369 bireysel yatırımcı katıldı.