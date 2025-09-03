Özlem Erkan, CHP çatısı altında siyaset yapan ve özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresi süreciyle gündeme gelen önemli bir siyasi figürdür. Parti içindeki faaliyetleri ve hukuki mücadeleleri nedeniyle kamuoyunda merak edilen ve araştırılan isimlerden biridir. Özlem Erkan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Özlem Erkan kimdir? Özlem Erkan kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM ERKAN KİMDİR?

Özlem Erkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak tanınan bir siyasetçidir. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi sürecinde yaşanan tartışmaların odağında yer almıştır. 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen kongrede usulsüzlük iddialarıyla hukuki süreci başlatan isimlerden biri olmuştur.

Erkan, mahkemeye sunduğu başvuruda, delegelerin iradelerinin çeşitli yollarla etkilenerek oyların para, elektronik cihazlar, iş vaatleri ve başka menfaatler karşılığında yönlendirildiğini ileri sürmüştür. Bu itirazlar sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongreye kayyum atanmasına karar vermiştir.

ÖZLEM ERKAN NERELİ?

Özlem Erkan'ın doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, CHP İstanbul örgütü içinde aktif bir üyelik yürüttüğü bilinmektedir. Doğum yeri ve kökenine dair detaylı bilgiler ise henüz kamuya açıklanmamıştır.

ÖZLEM ERKAN KAÇ YAŞINDA?

ÖZLEM ERKAN HANGİ PARTİDE?

Özlem Erkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapan bir isimdir. Açtığı dava, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi ile ilgilidir ve bu durum siyasi kimliğinin CHP ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir.