Siyasi kulisler "Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor?" sorusuyla çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni katılımlar olacak" açıklaması, siyaset gündemini bir anda hareketlendirdi. Vatandaşlar, Özlem Çerçioğlu'nun hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Özlem Çerçioğlu, Türk siyasetinde özellikle yerel yönetimlerdeki başarısıyla öne çıkan bir isimdir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan Çerçioğlu, siyasi kariyerine milletvekili olarak başlamış, ardından belediye başkanlığı görevine geçmiştir.

Eğitim hayatına Aydın'da başlayan Özlem Çerçioğlu, üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Makine Resim-Konstrüksiyon Bölümü'nde tamamladı. Eğitim sonrası iş hayatına atılan Çerçioğlu, sanayi alanında da faaliyet göstermiştir. Ancak asıl çıkışını 2002 yılında CHP'den milletvekili seçilerek yaptı.

2002-2009 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aydın milletvekili olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu, 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'nin dikkatini çekti. Bu göreviyle Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 2014 yılında Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından yapılan seçimleri de kazanan Çerçioğlu, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı unvanını aldı.

CHP'DEN 6 İSİM AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği CHP tarafından da doğrulanırken, bugün 9 belediyenin AK Parti'ye katılacağı belirtildi. Buna göre, AK Parti'ye katılacak 9 belediyeden 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den bir ise bağımsız.

İŞTE O 9 BELEDİYE BAŞKANI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yarın AK Parti'ye katılacak belediyeleri açıkladı. Saymaz'ın yaptığı paylaşımdaki dokuz belediye şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi.