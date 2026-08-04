Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturması ve sonrasında parti içinde yaşanan yönetim krizleri, CHP'nin bölünmesiyle sonuçlandı.

O dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, CHP'den istifa ederek yeni bir siyasi parti kuracaklarını ilan etmişti. Özel ile bitlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa etmiş ve "Yeni Parti" adındaki yeni partiyi kurmuştu. Sonrasında yapılan seçimle Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı seçilmişti.

İLK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Yeni Parti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk Grup Toplantısı, Özgür Özel başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Özgür Özel, grup toplantısındaki konuşmasında partisinin yol haritasını paylaştı. Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz." dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise seçimlerle ilgili sözleri oldu.

Özel, ilk girecekleri seçimden birinci parti olarak çıkmadıkları takdirde kurultayı toplayacağını ve kendisinin aday olmayacağını söyledi.

"BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK..."

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İster yerel, ister genel...Genel başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum."

Kaynak: Haberler.com