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Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım

Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki ilk Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son derece iddialı sözler sarf eden Özel, "İlk seçimde birinci parti olarak çıkmadıysak ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum" dedi.

  • Özgür Özel, CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte 'Yeni Parti'yi kurdu ve partinin genel başkanı seçildi.
  • Özgür Özel, genel başkanlığında girdiği ilk seçimden partisinin birinci parti olarak çıkmaması durumunda kurultayı toplayacağını ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
  • Yeni Parti'nin TBMM'deki ilk grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi ve Özel, delege sistemine dayalı eski örgütlenme biçimini terk ettiklerini belirtti.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturması ve sonrasında parti içinde yaşanan yönetim krizleri, CHP'nin bölünmesiyle sonuçlandı.

O dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, CHP'den istifa ederek yeni bir siyasi parti kuracaklarını ilan etmişti. Özel ile bitlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa etmiş ve "Yeni Parti" adındaki yeni partiyi kurmuştu. Sonrasında yapılan seçimle Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı seçilmişti.

İLK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Yeni Parti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk Grup Toplantısı, Özgür Özel başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Özgür Özel, grup toplantısındaki konuşmasında partisinin yol haritasını paylaştı. Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz." dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise seçimlerle ilgili sözleri oldu.

Özel, ilk girecekleri seçimden birinci parti olarak çıkmadıkları takdirde kurultayı toplayacağını ve kendisinin aday olmayacağını söyledi.

"BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK..."

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İster yerel, ister genel...Genel başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum."

Kaynak: Haberler.com
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