Haberler

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren çipli maç topu kullanılması planlanıyor. Topun içindeki sensör, yapay zeka ve kamera sistemiyle birlikte çalışacak yeni teknolojinin maliyeti ise dikkat çekiyor.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de çipli maç topunu kullanmayı hedefliyor.
  • Çipli top sistemi; atalet sensörü, yüksek hızlı kameralar, yapay zeka destekli takip ve VAR altyapısıyla çalışarak hakem kararlarına destek veriyor.
  • İngiltere Kadınlar Süper Ligi, 2026-2027 sezonunda çipli top teknolojisini resmi olarak kullanan ilk futbol ligi olacak.

Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin başlaması planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2026-2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de çipli maç topunu kullanmayı hedeflediği belirtildi. Bu uygulamayla Türkiye'nin, çipli maç topunu kullanan ilk büyük ulusal liglerden biri olması bekleniyor.

170 DOLARLIK TOP

Kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen sistem, yalnızca topun içindeki sensörden oluşmuyor. Atalet sensörü (IMU), yüksek hızlı kameralar, yapay zeka destekli takip sistemi ve VAR altyapısı birlikte çalışarak hakem kararlarına destek veriyor.

Adidas'ın 2026 Dünya Kupası için ürettiği Trionda isimli resmi maç topunun, içindeki sensör nedeniyle yaklaşık 170 dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilirken, bu teknolojinin liglerde top maliyetini önemli ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

16 KAMERAYLA TAKİP EDİLECEK

Sistem, stadyuma yerleştirilen 16 özel takip kamerasıyla entegre çalışıyor. Kameralar hem topu hem de oyuncuları takip ederek, oyuncu başına saniyede 50 kez 29 farklı veri noktası topluyor. Elde edilen veriler yapay zeka tarafından işlenerek VAR sistemine otomatik uyarılar gönderiyor.

BEŞ BÜYÜK LİG HENÜZ KULLANMIYOR

Avrupa'nın beş büyük liginde ise çipli top teknolojisi henüz kullanılmıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında resmi top sponsorları, patent hakları, maliyet ve mevcut VAR altyapıları gösteriliyor.

Bundesliga'da yarı otomatik ofsayt sistemi yüksek hızlı kameralarla çalışırken, çipli top yalnızca Almanya Kupası finalinde test edildi. İngiltere Kadınlar Süper Ligi ise 2026-2027 sezonunda bu teknolojiyi resmi olarak kullanan ilk futbol ligi olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

15 yıla hüküm giyen firari kadın, operasyonla yakalandı
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim