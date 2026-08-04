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Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra TBMM'deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Kürsüye gül yaprakları ve sloganlar eşliğinde çıkan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz" mesajı verdi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra CHP'nin TBMM grup toplantısına katılarak kürsüye çıktı.
  • Kılıçdaroğlu konuşmasında hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceklerini, sadece milletin önünde eğileceklerini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve avukatların hapiste kalmayacağını belirtti.

Uzun bir aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Kürsüye doğru ilerlediği sırada partililer tarafından üzerine gül yaprakları atılan Kılıçdaroğlu'na, salondakiler "Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla destek verdi.

"SADECE MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE EĞİLİRİZ"

Kürsüye çıktıktan sonra partililere ve kamuoyuna seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasında net ve kararlı mesajlar verdi. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerinin altını çizen CHP lideri, kendisini dinleyen kalabalığa güven vererek duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, salondan büyük alkış alan konuşmasında, "Hiç merak etmeyin. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece haklının, hakkın, halkın, milletimizin önünde eğiliriz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri sözlerinin devamında, "Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Üniversitelerin özerkliğini getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş, ne Can Atalay, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala ne de avukatlar hapiste kalacak. Bu ülkede hak, hukuk ve adalet olmazsa ülke nereye gidecek?" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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