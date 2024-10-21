Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, kendisinin kaleme aldığı kitabı ve yazdığı bir çağrı metnini Özel'e iletti. Bu ziyaret, siyasi gündemde büyük yankı uyandırırken, Özgür Özel ve Selahattin Demirtaş arasındaki görüşmenin amacı ve içeriği merak konusu oldu. Peki, Özgür Özgül, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL, SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE NEDEN GÖRÜŞTÜ?

CHP lideri Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da 'içimizdeki erkek'ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.

ÖZEL VE DEMİRTAŞ NE KONUŞTU?

Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. İlk yüzyılda yapamadıklarımızı hep birlikte onaracağız. Demirtaş'la birlikte memleketin tüm sorunlarını konuştuk. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.' ifadelerini kullandı.