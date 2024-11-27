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Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi!

Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir ve Özgür Özel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Özgür Özel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 1974 yılında Manisa'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin Ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda görev aldı.

18.CHP Olağanüstü Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü.

25. 26. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili, 28.dönemde Grup Başkanı olarak görev yaptı.

38. CHP Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçildi.

Anne ve babası emekli öğretmen olan Özgür Özel, Ecz. Didem Özel ile evlidir ve İpek adında bir kızları vardır.

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