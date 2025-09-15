Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda Türkiye'nin siyasi arenasında ve sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Özgür Çelik, kamuoyunun ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Gerek siyasi çıkışları gerekse parti içindeki konumuyla öne çıkan Çelik, özellikle güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Hakkındaki bilgiler ise her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Özgür Çelik ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, siyaset ve eğitim alanlarında uzun yıllardır aktif olarak görev alan bir isimdir. 1981 yılında Sivas'ta doğan Çelik, üniversite eğitimini iletişim alanında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Ardından yine İstanbul Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları üzerine ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yaklaşık 20 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren bir kurumun kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmalarını sürdüren Çelik, siyasi kariyerine CHP Bahçelievler İlçe Örgütü'nde başladı. 2015-2018 yılları arasında Mali İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2018'de CHP Bahçelievler İlçe Başkanı seçildi ve bu görevini 2019'da yeniden seçilerek sürdürdü. 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde ise CHP İstanbul İl Başkanı seçilerek partisinin İstanbul'daki en üst düzey temsilcisi oldu.

ÖZGÜR ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Özgür Çelik, 1981 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren siyasete ilgi duyan ve eğitim hayatıyla birlikte toplumsal meselelerde de aktif rol alan Çelik, özellikle son yıllarda CHP'de yükselen bir siyasi figür olarak dikkat çekmektedir.

ÖZGÜR ÇELİK NERELİ?

Özgür Çelik aslen Sivaslıdır. 1981 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Çelik, memleketiyle bağını koparmadan, İstanbul'da eğitim ve siyasi yaşamını sürdürmüştür. Sivas'ın kültürel ve toplumsal değerlerini taşıyan bir siyasetçi olarak İstanbul'da görev yaptığı süreçte hemşehri dayanışmasına da önem vermektedir.

ÖZGÜR ÇELİK EVLİ Mİ?

Özgür Çelik'in medeni durumuna dair kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Özel yaşamını siyaset dışı tutmayı tercih eden Çelik, daha çok mesleki ve siyasi çalışmalarıyla öne çıkmakta, kamuoyunun dikkatini toplumsal sorunlara ve parti çalışmalarına yönlendirmektedir.