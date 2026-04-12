Haberler

Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lider Galatasaray, ligde sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray:  Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Kocaelispor:  Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar Dursun.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi

