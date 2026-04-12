Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Lider Galatasaray, ligde sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
MAÇ SAAT 20.00'DE
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar Dursun.