İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya İran'a saldırılara tekrar başlamak için "hazır ol" talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından ordusuna İran'a saldırılara hazırlık yapması talimatını verdi. Alarm seviyesinin yükseltildiği ve hedef listesinin genişletildiği bildiriliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD- İran müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine İsrail ordusuna İran'a yeniden saldırılara hazır olma talimatı verdiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.

ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdi.

İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.

Haberde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), İran'daki hedef listelerini genişletme çalışmalarını hızlandırdığı, öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları ve destek altyapısının olacağı ileri sürüldü.

Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve farklı cephelerde eş zamanlı saldırı dahil çeşitli senaryolara hazırlandığı iddia edildi.

İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
