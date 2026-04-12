Haberler

Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter, Coachella sahnesinde bir hayranının çıkardığı zılgıt sesine verdiği tepki nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Kültürel hassasiyetleri göz ardı ettiği ve ırkçılık yaptığı yönünde gelen tepkilerin ardından Carpenter, özür mesajı yayınladı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını, tepkisinin yalnızca şaşkınlıktan kaynaklandığını ifade etti.

  • Sabrina Carpenter, Coachella sahnesinde bir hayranın zılgıt sesine tepki gösterdiği için özür diledi.
  • Sabrina Carpenter, sosyal medyada yaptığı açıklamada, tepkisinin kafa karışıklığından kaynaklandığını ve kötü niyetli olmadığını belirtti.
  • Sabrina Carpenter, zılgıtın ne olduğunu artık bildiğini ve gelecekte tüm tezahüratları hoş karşılayacağını ifade etti.

 SAHNEDE YAŞANAN DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

10 Nisan’da festivalde baş sanatçı olarak sahne alan Carpenter, kalabalıktan yükselen zılgıt sesi karşısında şaşkınlık yaşadı. Hayranıyla arasında geçen diyalog ise kısa sürede gündem oldu.

Sahnedeki konuşmada Carpenter’ın, "Ne yapıyorsun" sorusuna "Bu zılgıt bizim kültürümüz" cevabını aldığı duyuluyor. Carpenter bu cevap üzerine,  

“Hiç hoşuma gitmedi”,

“Bu sizin kültürünüz mü?”,

“Bu çok tuhaf” şeklinde ifadeler kullandı.

IRKÇILIK ELEŞTİRİLERİ GELDİ

Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Carpenter’ın sözlerini eleştirdi. Özellikle Arap ve Afrika kökenli kullanıcılar, sanatçının ifadelerinin kültürel hassasiyetleri göz ardı ettiğini, yapılanın ırkçılık savunarak tepki gösterdi.

ÖZÜR MESAJI PAYLAŞTI

Gelen tepkilerin ardından Carpenter, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada hayranlarını kırmak istemediğini belirterek özür diledi. Şarkıcı, farklı kültürlere saygı duyduğunu ifade etti.

Eleştirilerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak özürlerini sunan Carpenter, "Özür dilerim, bu kişiyi gözlerimle görmedim ve net duyamadım. Tepkim tamamen kafa karışıklığındandı, sarkastikti ve kötü niyetli değildi. Durumu daha iyi idare edebilirdim! Şimdi zılgıtın ne olduğunu biliyorum! Bundan sonra tüm tezahüratlar ve sesler hoş karşılanacak." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

ozgurinnyc:

Sabrinacim ozur dilemene gerek yon haklisin sonuna kadar.Arkandayiz!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Timur:

kiroluklarini orda bile göstermisler. yil 2026 yaptiklari hareketlere bak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
286wcfyk5s:

asya sincaplari cosuyor :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

