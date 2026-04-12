Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Ünlü Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter, Coachella sahnesindeki performansı sırasında bir hayranının çıkardığı zılgıt sesiyle ilgili sözleri nedeniyle tepki çekti. Şarkıcı, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

SAHNEDE YAŞANAN DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

10 Nisan’da festivalde baş sanatçı olarak sahne alan Carpenter, kalabalıktan yükselen zılgıt sesi karşısında şaşkınlık yaşadı. Hayranıyla arasında geçen diyalog ise kısa sürede gündem oldu.

Sahnedeki konuşmada Carpenter’ın, "Ne yapıyorsun" sorusuna "Bu zılgıt bizim kültürümüz" cevabını aldığı duyuluyor. Carpenter bu cevap üzerine,

“Hiç hoşuma gitmedi”,

“Bu sizin kültürünüz mü?”,

“Bu çok tuhaf” şeklinde ifadeler kullandı.

IRKÇILIK ELEŞTİRİLERİ GELDİ

Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Carpenter’ın sözlerini eleştirdi. Özellikle Arap ve Afrika kökenli kullanıcılar, sanatçının ifadelerinin kültürel hassasiyetleri göz ardı ettiğini, yapılanın ırkçılık savunarak tepki gösterdi.

ÖZÜR MESAJI PAYLAŞTI

Gelen tepkilerin ardından Carpenter, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada hayranlarını kırmak istemediğini belirterek özür diledi. Şarkıcı, farklı kültürlere saygı duyduğunu ifade etti.

Eleştirilerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak özürlerini sunan Carpenter, "Özür dilerim, bu kişiyi gözlerimle görmedim ve net duyamadım. Tepkim tamamen kafa karışıklığındandı, sarkastikti ve kötü niyetli değildi. Durumu daha iyi idare edebilirdim! Şimdi zılgıtın ne olduğunu biliyorum! Bundan sonra tüm tezahüratlar ve sesler hoş karşılanacak." sözleriyle konuya açıklık getirdi.