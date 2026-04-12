Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 1,2 milyon metrekarelik kağıt mendil deposu çıkan büyük yangında tamamen yok oldu. Yangının, maaşından memnun olmadığı öne sürülen 29 yaşındaki bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Yaklaşık 50 milyon kişinin ihtiyacını karşılayan deponun yok olması, tedarik zincirinde ciddi aksama riskini gündeme getirdi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ontario kentinde meydana gelen büyük yangın, dev bir kağıt mendil deposunu tamamen yok etti. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, geniş bir alana yayılan deponun tamamen küle döndüğü, çatının çöktüğü ve enkazdan yoğun dumanların yükselmeye devam ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği yangının ardından geriye yalnızca yıkıntılar kaldı.

50 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYEN DEPO

Yetkililer, yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik alanı kaplayan deponun, yaklaşık 50 milyon kişinin kağıt mendil ihtiyacını karşılayan önemli bir dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Yangının, tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

ŞÜPHELİ: MAAŞINDAN MEMNUN DEĞİLDİ

Olayla ilgili 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim’in gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin maaşından memnun olmadığı ve bu nedenle depoyu kasıtlı olarak ateşe verdiği öne sürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, olayın sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

BÜYÜK HASAR ORTAYA ÇIKTI

Yangının ardından ortaya çıkan tablo, ABD’de son yılların en büyük depo yangınlarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür tesislerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

maaşı beğenmemiş işe girerken ok diye giriyorsun bu neyin kafası

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

