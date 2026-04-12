Hande Erçel'in uyuşturucu testinin sonucu Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel'in de Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınmıştı. Erçel'in örneklerinde inceleme sonucu morfin gibi bazı metabolikler tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas kuruluna müzekkere yazıldı. Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitlerin beklendiği öğrenildi. - İSTANBUL

