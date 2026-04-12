Hande Erçel'in uyuşturucu testinin sonucu Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirilecek

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Hande Erçel'in kan ve saç örneklerinde morfin gibi metabolikler tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılarak etken maddelerin ilaç olup olmadığı araştırılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel'in de Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınmıştı. Erçel'in örneklerinde inceleme sonucu morfin gibi bazı metabolikler tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas kuruluna müzekkere yazıldı. Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitlerin beklendiği öğrenildi. - İSTANBUL

İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu