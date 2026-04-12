Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Galatasaray'da ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi.

BARCELONA OSIMHEN'İN PEŞİNDE

Afrik-Foot’un haberine göre; Barcelona, gelecek sezon tüm şartlarını zorlayarak Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinin, Nijeryalı oyuncuyu sezon başından bu yana takip ettiği ve girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

YILDIZLARINI SATMAK ZORUNDA KALACAK

Ancak bu transferin La Liga’nın sıkı mali denetimleri altında faaliyet göstermeye devam eden Barcelona'yı ekonomik olarak zorlayacağı, İspanyol devinin 100 milyon Euro'yu aşabilecek bir bonservisi finanse etmek için yıldız oyuncularını satmak zorunda kalacağı dile getirildi.

SATILACAK 5 İSİM BELLİ

Bu doğrultuda Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı isimler de belli oldu. İspanyol devinin gelecek sezon Kounde, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski ve Casado'yu önemli bonservislere satarak önemli bir bütçe elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.